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    ​В Азербайджане конкретизируются сроки процедуры банкротства

    В Азербайджане внесены поправки в законы О разорении и банкротстве, Об инвестиционных фондах, О банках, О страховой деятельности

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса внесены изменения в законы "О разорении и банкротстве", "Об инвестиционных фондах", "О банках", "О страховой деятельности".

    Как сообщает Report, поправки конкретизируют сроки процедуры банкротства. Так, согласно поправке в закон "О банках", продажа активов на открытом аукционе должна состояться не позднее 30 дней со дня вступления в силу постановления суда о признании банка банкротом. До внесения поправки этот срок не был конкретизирован.

    Поправки в законы "О страховой деятельности" и "Об инвестиционных фондах" также предусматривают это положение. Так, продажа имущества страховщика на открытом аукционе должна состояться не позднее 30 дней со дня вступления в силу постановления суда о признании страховщика банкротом.

    Поправка в закон "О разорении и банкротстве" предусматривает признание банкротом акционерного инвестиционного фонда и страховщика согласно требованиям данного закона наряду с требованиями законов "Об инвестиционных фондах" и "О страховой деятельности" соответственно.

    Отметим, что усовершенствованный закон будет применяться ко всем коммерческим организациям (исключая банки) и некоммерческим организациям.

    Кроме того, в законе сохранено положение о том, что он не может быть применен к Центральному банку. 

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