​В Азербайджане конкретизируются сроки процедуры банкротства

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса внесены изменения в законы "О разорении и банкротстве", "Об инвестиционных фондах", "О банках", "О страховой деятельности".

Как сообщает Report, поправки конкретизируют сроки процедуры банкротства. Так, согласно поправке в закон "О банках", продажа активов на открытом аукционе должна состояться не позднее 30 дней со дня вступления в силу постановления суда о признании банка банкротом. До внесения поправки этот срок не был конкретизирован.

Поправки в законы "О страховой деятельности" и "Об инвестиционных фондах" также предусматривают это положение. Так, продажа имущества страховщика на открытом аукционе должна состояться не позднее 30 дней со дня вступления в силу постановления суда о признании страховщика банкротом.

Поправка в закон "О разорении и банкротстве" предусматривает признание банкротом акционерного инвестиционного фонда и страховщика согласно требованиям данного закона наряду с требованиями законов "Об инвестиционных фондах" и "О страховой деятельности" соответственно.

Отметим, что усовершенствованный закон будет применяться ко всем коммерческим организациям (исключая банки) и некоммерческим организациям.

Кроме того, в законе сохранено положение о том, что он не может быть применен к Центральному банку.