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В Азербайджане количество выданных по гослинии ипотечных кредитов превысило 46 тыс.

В Азербайджане количество выданных по гослинии ипотечных кредитов превысило 46 тыс. На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 46 022 заемщикам на сумму 2 млрд 734,833 млн манатов.
Финансы
21 августа 2023 г. 11:49
В Азербайджане количество выданных по гослинии ипотечных кредитов превысило 46 тыс.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты 46 022 заемщикам на сумму 2 млрд 734,833 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были выданы гарантии по бизнес-кредитам на сумму 371,469 млн манатов и 3 870 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на английском языке Number of government mortgage loans exceeds 46,000 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 46 mini keçib

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