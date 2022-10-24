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В Азербайджане количество сданных в аренду квартир по гослинии превысило 2 600

В Азербайджане количество сданных в аренду квартир по гослинии превысило 2 600 На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выдал кредиты 41 223 заемщикам на сумму 2 млрд 334,941 млн манатов.
Финансы
24 октября 2022 г. 11:35
В Азербайджане количество сданных в аренду квартир по гослинии превысило 2 600

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выдал кредиты 41 223 заемщикам на сумму 2 млрд 334,941 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ИКГФ.

Кроме того, до сих пор были гарантированы бизнес-кредиты на сумму 320,751 млн манатов, а 2 617 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xəttilə kirayəyə verilmiş mənzillərin sayı 2 600-ü ötüb

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