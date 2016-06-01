В Азербайджане количество международных договоров страхования выросло на 89%

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В мае текущего года страховщиками Азербайджана, обладающими правом осуществлять деятельность в рамках системы "Зеленая карта", заключено 733 международных договора страхования.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования, из них 680 договоров пришлись на транспортные средства, следующие в Турцию и Иран, 2 - в Молдову и Украину, 51 - в другие страны-участницы системы. В мае страховые взносы по международным договорам страхования составили 87,08 тыс. манатов.

В структуре договоров системы "Зеленая карта" 520 договоров заключены по легковым автомобилям, 106 - грузовым, 97 - прицепам, 6 - автобусам, 4 - мотоциклам.

Отметим, что в апреле текущего года страховщиками Азербайджана, обладающими правом осуществлять деятельность в рамках системы "Зеленая карта", заключено 387 международных договоров страхования (на 89% меньше), страховые взносы по ним составили 81,5 тыс. манатов (на 7% меньше).

Отметим, что Азербайджан подключился к системе "Зеленая карта" в начале 2016 года.