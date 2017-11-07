В Азербайджане клиентам предлагают обменивать доллары по курсу Московской биржи

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azərbaycan) предлагает выгодные условия по валютообменным операциям для предпринимателей. Теперь обмен долларов на рубли возможно осуществить посредством одной конвертации.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, корпоративные клиенты банка могут приобрести рубли за доллары по курсу Московской межбанковской валютной биржи, что предусматривает наиболее выгодный курс при конвертации.

Кроме того, предприниматели, чей бизнес ориентирован на российский рынок, получают выгодные условия по ряду рублевых операций. Клиентам предлагаются такие услуги, как расчетно-кассовое обслуживание, кредиты и овердрафт, документарные операции, депозиты, бизнес-карты, зарплатный проект и торговый эквайринг. При совершении расчетно-кассовых операций ограничения по сумме отсутствуют. Таким образом, клиент может произвести перевод или конвертацию денежных средств в любом размере.

Также в банке действует привлекательный тариф для предпринимателей на переводы на счета в банках группы ВТБ (ВТБ (Грузия), ВТБ (Украина), ВТБ (Беларусь), ВТБ (Казахстан), ВТБ24, Почта Банк (Россия)) - 0,1% от суммы перевода. Кроме того, операция по переводу в банки группы ВТБ производится за короткие сроки.