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В Азербайджане к страховым компаниям впервые применят стандарты корпоративного управления

В Азербайджане к страховым компаниям впервые применят стандарты корпоративного управления В ближайшее время Центральный банк Азербайджана (ЦБА) впервые внедрит стандарты корпоративного управления для страховых компаний.
Финансы
23 июня 2023 г. 13:58
В Азербайджане к страховым компаниям впервые применят стандарты корпоративного управления

В ближайшее время Центральный банк Азербайджана (ЦБА) впервые внедрит стандарты корпоративного управления для страховых компаний.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязымов сказал на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

"Часть стандартов корпоративного управления заключается в повышении подотчетности страховых компаний и информировании общественности об их деятельности. Работа в этом направлении будет проделана в короткие сроки", - отметил Т.Кязымов.

Отметим, что внедрение стандартов корпоративного управления в банковском секторе началось в 2004 году.

В настоящее время в Азербайджане действуют 20 страховых компаний.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sığorta şirkətlərinə ilk dəfə korporativ idarəetmə standartları təqdim ediləcək

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