О нас

В Азербайджане к административной ответственности привлечены должностные лица семи структур

В Азербайджане к административной ответственности привлечены должностные лица семи структур В деятельности Главного управления по эксплуатации Миль-Муганского коллектора ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство" за период с 1 января 2019 года по 1 мая 2022 года были допущены финансовые недочеты, выписаны расходы на командировки и топливо сверх нормы,
Финансы
13 сентября 2022 г. 16:37
В Азербайджане к административной ответственности привлечены должностные лица семи структур

В деятельности Главного управления по эксплуатации Миль-Муганского коллектора ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство" за период с 1 января 2019 года по 1 мая 2022 года были допущены финансовые недочеты, выписаны расходы на командировки и топливо сверх нормы, подрядным организациям выплачены излишки средств за счет увеличения стоимости капитальных и текущих ремонтных работ на объектах, находящихся на балансе управления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий выявлены недочеты в Бакинском, Сумгайытском, Гянджинском апелляционных судах, Республиканской специальной школе-интернате № 5 Министерства образования, представительстве Исполнительной власти Хачмазского района по Гусарчайскому сельскому административному территориальному округу, представительстве Исполнительной власти Огузского района по Мухасскому сельскому административно-территориальному округу и представительстве Исполнительной власти Тертерского района по Кенгарлинскому сельскому административно-территориальному округу, обеспечено возмещение излишних и необоснованных платежей в государственный бюджет и наложение штрафа на должностных лиц, допустивших недочеты, с привлечением к административной ответственности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 7 qurumun vəzifəli şəxsləri inzibati məsuliyyətə cəlb  edilib

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi