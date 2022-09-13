В Азербайджане к административной ответственности привлечены должностные лица семи структур

В деятельности Главного управления по эксплуатации Миль-Муганского коллектора ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство" за период с 1 января 2019 года по 1 мая 2022 года были допущены финансовые недочеты, выписаны расходы на командировки и топливо сверх нормы,

В деятельности Главного управления по эксплуатации Миль-Муганского коллектора ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство" за период с 1 января 2019 года по 1 мая 2022 года были допущены финансовые недочеты, выписаны расходы на командировки и топливо сверх нормы, подрядным организациям выплачены излишки средств за счет увеличения стоимости капитальных и текущих ремонтных работ на объектах, находящихся на балансе управления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий выявлены недочеты в Бакинском, Сумгайытском, Гянджинском апелляционных судах, Республиканской специальной школе-интернате № 5 Министерства образования, представительстве Исполнительной власти Хачмазского района по Гусарчайскому сельскому административному территориальному округу, представительстве Исполнительной власти Огузского района по Мухасскому сельскому административно-территориальному округу и представительстве Исполнительной власти Тертерского района по Кенгарлинскому сельскому административно-территориальному округу, обеспечено возмещение излишних и необоснованных платежей в государственный бюджет и наложение штрафа на должностных лиц, допустивших недочеты, с привлечением к административной ответственности.