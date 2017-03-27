В Азербайджане изменят правила маржинальной торговли

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане внесут изменения и дополнения в "Правила маржинальной торговли на рынке ценных бумаг".

Как сообщает Report, в настоящее время этот вопрос обсуждается с участием департамента надзора за рынками капитала Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР), Ассоциации участников фондового рынка, инвестиционных компаний страны.

После того, как изменения вступят в силу, компании станут свободны в выборе платформы в ходе маржинальной торговли (операций форекс), привлечении ликвидности от иностранных финансовых учреждений. Кроме того, не исключен пересмотр списка производных финансовых инструментов, принятых в Азербайджане.

Напомним, что нынешние правила маржинальной торговли были утверждены в начале прошлого года Государственным комитетом по ценным бумагам (теперь его полномочия исполняет ПНФР). Тем не менее, по мнению ряда отечественных инвестиционных компаний, эти правила имеют существенные недостатки и не отвечают требованиям рынка ценных бумаг.