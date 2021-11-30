В Азербайджане изменится ответственная за выплату сторона по ОСАГО

Более 90% автомобилей в Азербайджане застрахованы в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Более 90% автомобилей в Азербайджане застрахованы в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента по контролю за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов.

"В связи с этим очень много обращений в страховые компании по этому виду страхования. Мы планируем внести новшества в этой области, изучаем международный опыт. Сейчас при наступлении страхового случая компенсация выплачивается причинителем вреда. Мы планируем внести изменения, при которых получивший ущерб будет обращаться в свою страховую компанию. Это повысит ответственность", - отметил он.