О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане изменится ответственная за выплату сторона по ОСАГО

В Азербайджане изменится ответственная за выплату сторона по ОСАГО Более 90% автомобилей в Азербайджане застрахованы в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
Финансы
30 ноября 2021 г. 11:25
В Азербайджане изменится ответственная за выплату сторона по ОСАГО
0 : 00
0 : 00

Более 90% автомобилей в Азербайджане застрахованы в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента по контролю за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов.

"В связи с этим очень много обращений в страховые компании по этому виду страхования. Мы планируем внести новшества в этой области, изучаем международный опыт. Сейчас при наступлении страхового случая компенсация выплачивается причинителем вреда. Мы планируем внести изменения, при которых получивший ущерб будет обращаться в свою страховую компанию. Это повысит ответственность", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtomobillərin icbari sığortası üzrə ödəniş tərəfi dəyişəcək

Экслюзивные новости

За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
30 ноября 2021 г. 11:31
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться
29 ноября 2021 г. 15:52
Нобелевский лауреат посетит Шушу
Нобелевский лауреат посетит Шушу
29 ноября 2021 г. 14:06
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
Начальник медицинской службы ГПС уволен в запас
26 ноября 2021 г. 15:50
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
Швыдкой: Президентов Азербайджана и России связывают долгие дружеские отношения
24 ноября 2021 г. 16:31
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
23 ноября 2021 г. 14:54
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
22 ноября 2021 г. 16:51
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi