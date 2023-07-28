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В Азербайджане изменился "Порядок составления и исполнения государственного бюджета”

В Азербайджане изменился "Порядок составления и исполнения государственного бюджета” Внесено изменение в “Порядок составления и исполнения государственного бюджета”, утвержденный постановлением Кабинета министров от 24 мая 2004 года.
Финансы
28 июля 2023 г. 13:02
В Азербайджане изменился Порядок составления и исполнения государственного бюджета”

Внесено изменение в “Порядок составления и исполнения государственного бюджета”, утвержденный постановлением Кабинета министров от 24 мая 2004 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне годовые отчеты о финансовых операциях государственных внебюджетных фондов (за исключением Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы), учрежденных без образования юридического лица, будут представлены совместно с отчетом об исполнении государственного бюджета.

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