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​​​​​​​В Азербайджане изменился порядок расчета трудовой пенсии

​​​​​​​В Азербайджане изменился порядок расчета трудовой пенсии Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Положение о назначении, исчислении, перерасчете, переводе с одного вида на другой вид и выплате трудовой пенсии", утвержденное постановлением Кабмина от 28 апреля 2022 года.
Финансы
2 августа 2023 г. 10:18
​​​​​​​В Азербайджане изменился порядок расчета трудовой пенсии

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Положение о назначении, исчислении, перерасчете, переводе с одного вида на другой вид и выплате трудовой пенсии", утвержденное постановлением Кабмина от 28 апреля 2022 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, теперь при определении базового оклада, государственного оклада или расходов на обеспечение для расчета доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии будут учитываться выплаты, полученные гражданином только за выполнение трудовых или служебных обязанностей, и их последующие повышения до даты назначения пенсии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək pensiyasının hesablanması qaydası dəyişib

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