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В Азербайджане изменился порядок расчета среднего дохода семьи

В Азербайджане изменился порядок расчета среднего дохода семьи В Азербайджане изменился порядок расчета среднего дохода семьи
Финансы
3 июля 2025 г. 17:03
В Азербайджане изменился порядок расчета среднего дохода семьи

Кабинет министров внес изменения в некоторые решения в связи с исполнением указа президента страны от 20 декабря 2024 года "О применении закона от 29 ноября 2024 года о внесении изменений в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", и регулировании некоторых связанных с этим вопросов".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, отныне при расчете среднего дохода семьи в Азербайджане из ее доходов не будет вычитаться денежная компенсация, выдаваемая взамен одежды, обуви, оборудования и др.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ailənin orta gəlirinin hesablanması qaydası dəyişib

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