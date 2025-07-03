В Азербайджане изменился порядок расчета среднего дохода семьи

В Азербайджане изменился порядок расчета среднего дохода семьи

Кабинет министров внес изменения в некоторые решения в связи с исполнением указа президента страны от 20 декабря 2024 года "О применении закона от 29 ноября 2024 года о внесении изменений в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", и регулировании некоторых связанных с этим вопросов".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, отныне при расчете среднего дохода семьи в Азербайджане из ее доходов не будет вычитаться денежная компенсация, выдаваемая взамен одежды, обуви, оборудования и др.