В Азербайджане изменилась структура розничного товарооборота

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В последние годы в Азербайджане наблюдаются изменения структуры розничного товарооборота. За январь-октябрь этого года в розничном товарообороте, хоть и незначительно, преобладали непродовольственные товары.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель начальника отдела Государственного комитета статистики Гюльбала Гулиев на проведенном сегодня в Госкомитете семинаре.

"В прошлые годы преобладала доля продовольственных товаров в розничном товарообороте, однако в 2014 году удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров сравнился", - сообщил заместитель начальника.

Г.Гулиев отметил, что за 10 месяцев текущего года годовой рост розничных продаж продовольственных товаров составил 10%, непродовольственных товаров - 13,4%. На долю продовольствия приходится 45,4%, напитков - 4,5%, текстильной продукции - 18,1% розничной торговли.

Заместитель начальника отдела добавил, что и в электронной торговле преобладают непродовольственные товары (96,3%). Если в 2012 году объемы электронной торговли составляли 1,6 млн. манатов, то за январь-октябрь этого года выросли до 10,5 млн. манатов.

Представитель комитета отметил, что удельный вес одежды составляет 9%, фруктов - 6%, овощей - 5,7%, мяса - 5,8% розничного товарооборота.