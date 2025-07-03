В Азербайджане изменены требования к форме и содержанию полиса автострахования

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Требования к форме и содержанию страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", утвержденные решением от 28 декабря 2022 года.

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Требования к форме и содержанию полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", утвержденные решением от 28 декабря 2022 года.

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязымов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, помимо стандартных сведений, в свидетельстве будут также отражены страна регистрации транспортного средства, максимально допустимая масса для грузовых автомобилей и других транспортных средств, изготовленных на их базе, и количество пассажирских мест для автобусов, микроавтобусов и других транспортных средств, изготовленных на их базе.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок направить данное решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.