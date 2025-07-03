О нас

В Азербайджане изменены требования к форме и содержанию полиса автострахования

В Азербайджане изменены требования к форме и содержанию полиса автострахования Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Требования к форме и содержанию страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", утвержденные решением от 28 декабря 2022 года.
Финансы
3 июля 2025 г. 12:28
В Азербайджане изменены требования к форме и содержанию полиса автострахования

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Требования к форме и содержанию полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", утвержденные решением от 28 декабря 2022 года.

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязымов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, помимо стандартных сведений, в свидетельстве будут также отражены страна регистрации транспортного средства, максимально допустимая масса для грузовых автомобилей и других транспортных средств, изготовленных на их базе, и количество пассажирских мест для автобусов, микроавтобусов и других транспортных средств, изготовленных на их базе.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок направить данное решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan icbari avtosığorta şəhadətnaməsinin forması və məzmununa dair tələbləri dəyişib

Другие новости из категории

ЦБА выдал лицензию MilliKart
ЦБА выдал лицензию MilliKart
3 июля 2025 г. 12:27
В Азербайджане уточнены размеры страховых взносов по пограничным договорам
В Азербайджане уточнены размеры страховых взносов по пограничным договорам
3 июля 2025 г. 12:26
Поступления в бюджет по линии ГТК сократились на 5%
Поступления в бюджет по линии ГТК сократились на 5%
3 июля 2025 г. 11:01
Доходы госбюджета Азербайджана от платных услуг оказались ниже прогноза на 21%
Доходы госбюджета Азербайджана от платных услуг оказались ниже прогноза на 21%
3 июля 2025 г. 10:48
Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 23%
Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 23%
3 июля 2025 г. 10:48
Органы казначейства в первом полугодии выполнили более 690 тыс. платежных поручений
Органы казначейства в первом полугодии выполнили более 690 тыс. платежных поручений
3 июля 2025 г. 10:43
Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 5%
Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 5%
3 июля 2025 г. 10:35
ГНФАР в I полугодии полностью выполнил обязательства по трансфертам в госбюджет
ГНФАР в I полугодии полностью выполнил обязательства по трансфертам в госбюджет
3 июля 2025 г. 10:27
Профицит госбюджета Азербайджана сократился на 3%
Профицит госбюджета Азербайджана сократился на 3%
3 июля 2025 г. 10:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2025)
3 июля 2025 г. 09:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi