В Азербайджане изменено положение об информационной системе ASAN ödəniş

15:58

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в "Положение об информационной системе ASAN ödəniş, утвержденное указом от 11 февраля 2015 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал в связи с этим новый указ.

Согласно документу, отныне в указанную систему в режиме реального времени должны передаваться не только номер банковского счета лица, в пользу которого будет осуществляться платеж на основании решения суда, но и информация о средствах, подлежащих оплате по исполнительным документам, исполнительном платеже и расходах, связанных с осуществлением исполнительных действий, а также регистрационный номер соответствующего исполнительного дела.