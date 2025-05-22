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В Азербайджане изменено положение об информационной системе ASAN ödəniş

В Азербайджане изменено положение об информационной системе ASAN ödəniş 15:58
Финансы
22 мая 2025 г. 16:24
В Азербайджане изменено положение об информационной системе ASAN ödəniş

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в "Положение об информационной системе ASAN ödəniş, утвержденное указом от 11 февраля 2015 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал в связи с этим новый указ.

Согласно документу, отныне в указанную систему в режиме реального времени должны передаваться не только номер банковского счета лица, в пользу которого будет осуществляться платеж на основании решения суда, но и информация о средствах, подлежащих оплате по исполнительным документам, исполнительном платеже и расходах, связанных с осуществлением исполнительных действий, а также регистрационный номер соответствующего исполнительного дела.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “ASAN ödəniş” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə” dəyişib

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