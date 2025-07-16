Изменен порядок выдачи ипотечных кредитов на освобожденных территориях Азербайджана

Правила предоставления ипотечных кредитов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана изменились Правила предоставления ипотечных кредитов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана изменились

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана", утвержденный его указом от 22 июня 2016 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, на освобожденных территориях размер обычного ипотечного кредита не должен превышать 90% от стоимости заложенной жилой площади на дату выдачи кредита. На других территориях этот показатель составляет 85%.

Кроме того, на освобожденных территориях ежемесячный размер выплат по ипотечному кредиту не должен превышать 75% от совокупного ежемесячного дохода заемщика (заемщиков). На других территориях этот показатель составляет 70%.