Изменен порядок выдачи ипотечных кредитов на освобожденных территориях Азербайджана

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана", утвержденный его указом от 22 июня 2016 года.
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.
Согласно указу, на освобожденных территориях размер обычного ипотечного кредита не должен превышать 90% от стоимости заложенной жилой площади на дату выдачи кредита. На других территориях этот показатель составляет 85%.
Кроме того, на освобожденных территориях ежемесячный размер выплат по ипотечному кредиту не должен превышать 75% от совокупного ежемесячного дохода заемщика (заемщиков). На других территориях этот показатель составляет 70%.