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В Азербайджане изменен порядок прогнозирования доходов бюджета

В Азербайджане изменен порядок прогнозирования доходов бюджета Кабинет министров внес изменения в порядок прогнозирования доходов государственного бюджета, в том числе ненефтяных доходов государственного бюджета и нефтяных доходов государственного бюджета, утвержденный постановлением от 10 января 2020 года.
Финансы
17 мая 2023 г. 18:34
В Азербайджане изменен порядок прогнозирования доходов бюджета

Кабинет министров внес изменения в порядок прогнозирования доходов государственного бюджета, в том числе ненефтяных доходов государственного бюджета и нефтяных доходов государственного бюджета, утвержденный постановлением от 10 января 2020 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, для целей настоящего порядка под налоговым администрированием понимается проверка данных бухгалтерского учета и отчетности налоговыми органами в целях обеспечения полного и своевременного поступления налогов в государственный бюджет, привлечение к ответственности за нарушения налогового законодательства, взыскание налоговой задолженности и возврат излишне уплаченных налогов.

Министерство финансов и Министерство экономики с учетом международного опыта ежегодно прогнозируют ожидаемые дополнительные поступления (сокращения) в связи с совершенствованием налогового администрирования и подтверждают их протоколом.

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