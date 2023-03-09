В Азербайджане расширены источники финансирования для помощи семьям шехидов

Кабинет Министров внес изменения в «Правила увековечения имени шехида и применения льгот семьям шехидов», утвержденные его постановлением от 15 января 1994 года.

Кабинет Министров внес изменения в «Правила увековечения имени шехида и применения льгот семьям шехидов», утвержденные его постановлением от 15 января 1994 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, впредь средства, расходуемые на семьи шехидов и увековечение памяти шехидов, будут выплачиваться из средств государственного бюджета, фондов помощи, образованных за счет пожертвований отдельных лиц, различных организаций, учреждений и предприятий, в том числе иностранных, и других источников, а также за счет средств государственного обязательного личного страхования.

До сих пор средства выплачивались за счет бюджета соответствующих городских (районных) органов исполнительной власти, фондов помощи, образованных за счет пожертвований отдельных лиц, различных организаций, управлений и предприятий, в том числе иностранных, и др. источников.