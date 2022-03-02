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В Азербайджане исполнительных чиновников будут информировать о банковском счете должника

В Азербайджане исполнительных чиновников будут информировать о банковском счете должника Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и Управление информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции провели встречу в онлайн-формате.
Финансы
2 марта 2022 г. 17:29
В Азербайджане исполнительных чиновников будут информировать о банковском счете должника

Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и Управление информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции провели встречу в онлайн-формате.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

По информации, встреча организована с целью обсуждения правовых и технических вопросов по организации взаимной интеграции соответствующих информационных систем и электронного обмена информацией в связи с предоставлением информации об остатках на банковских счетах должников на основании запроса исполнительного чиновника.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda borclunun bank hesabı barədə icra məmuruna məlumat veriləcək

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