В Азербайджане исполнительных чиновников будут информировать о банковском счете должника

Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и Управление информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции провели встречу в онлайн-формате.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА), Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и Управление информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции провели встречу в онлайн-формате.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

По информации, встреча организована с целью обсуждения правовых и технических вопросов по организации взаимной интеграции соответствующих информационных систем и электронного обмена информацией в связи с предоставлением информации об остатках на банковских счетах должников на основании запроса исполнительного чиновника.