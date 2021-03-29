В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло вдвое

В январе-феврале этого года в Азербайджане по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано ипотечных кредитов на сумму 57,7 млн манатов.

В январе-феврале этого года в Азербайджане по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано ипотечных кредитов на сумму 57,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов выросла примерно в 3,6 раза в годовом сравнении - до 40,2 млн манатов, средства путем выпуска облигаций на рынке ценных бумаг не привлекались.

За отчетный период фонду было выделено из госбюджета 17,8 млн манатов.