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В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 79%

В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 79% В январе-марте этого года в Азербайджане по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано ипотечных кредитов на сумму 97,5 млн манатов.
Финансы
21 апреля 2021 г. 17:25
В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 79%

В январе-марте этого года в Азербайджане по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано ипотечных кредитов на сумму 97,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 78,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов выросла примерно в 4,2 раза в годовом сравнении - до 58,3 млн манатов, средства путем выпуска облигаций на рынке ценных бумаг увеличились в 2,8 раза - до 55 млн манатов.

За отчетный период фонду было выделено из госбюджета 17,8 млн манатов.

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Версия на английском языке Government mortgage lending surges in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 79 % artıb

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