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В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 38%

В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 38% В 2021 году по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана выдано кредитов на 356,3 млн манатов.
Финансы
24 января 2022 г. 15:42
В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 38%

В 2021 году по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана выдано кредитов на 356,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 38,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась в 2,5 раза и достигла 409,9 млн манатов.

Кроме того, за год средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, увеличились на 12%, до 280 млн манатов, а средства, выделенные фонду из госбюджета, сократились в 2,3 раза, до 71,1 млн манатов.

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Версия на английском языке Government nortgage lending up by 38% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 38% artıb

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