В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 38%

В 2021 году по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана выдано кредитов на 356,3 млн манатов.

В 2021 году по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана выдано кредитов на 356,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 38,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась в 2,5 раза и достигла 409,9 млн манатов.

Кроме того, за год средства, привлеченные фондом путем выпуска облигаций, увеличились на 12%, до 280 млн манатов, а средства, выделенные фонду из госбюджета, сократились в 2,3 раза, до 71,1 млн манатов.