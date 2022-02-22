В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 18%

В январе этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 13,9 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 8,5% и достигла 21,6 млн манатов.
В прошлом месяце ИКГФ не привлекал средства путем выпуска облигаций, фонду было выделено 23,8 млн манатов из госбюджета (в том же периоде прошлого года средства не выделялись).