В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 18%

В январе этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 13,9 млн манатов.

В январе этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 13,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 8,5% и достигла 21,6 млн манатов.

В прошлом месяце ИКГФ не привлекал средства путем выпуска облигаций, фонду было выделено 23,8 млн манатов из госбюджета (в том же периоде прошлого года средства не выделялись).