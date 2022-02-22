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В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 18%

В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 18% В январе этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 13,9 млн манатов.
Финансы
22 февраля 2022 г. 15:39
В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии выросло на 18%

В январе этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) выдано кредитов на 13,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 8,5% и достигла 21,6 млн манатов.

В прошлом месяце ИКГФ не привлекал средства путем выпуска облигаций, фонду было выделено 23,8 млн манатов из госбюджета (в том же периоде прошлого года средства не выделялись).

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Версия на английском языке Mortgage lending through state line increases by 18% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 18% artıb

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