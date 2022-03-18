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В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии сократилось на 3%

В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии сократилось на 3% В январе-феврале текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) выдано кредитов на 55,9 млн манатов.
Финансы
18 марта 2022 г. 12:46
В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии сократилось на 3%

В январе-феврале текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) выдано кредитов на 55,9 млн манатов.

Это на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период сумма рефинансируемых фондом кредитов снизилась на 0,5% и составила 40 млн манатов.

За последние 2 месяца ИКГФ привлек 20 миллионов манатов путем выпуска облигаций (за тот же период прошлого года не выпускал). За последний год объем средств, выделяемых из государственного бюджета фонду, увеличился на 33,7% и достиг 23,8 млн манатов.

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Версия на английском языке Government mortgage lending drops 3% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 3 % azalıb

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