В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии сократилось на 3%

В январе-феврале текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) выдано кредитов на 55,9 млн манатов.

В январе-феврале текущего года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) выдано кредитов на 55,9 млн манатов.

Это на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период сумма рефинансируемых фондом кредитов снизилась на 0,5% и составила 40 млн манатов.

За последние 2 месяца ИКГФ привлек 20 миллионов манатов путем выпуска облигаций (за тот же период прошлого года не выпускал). За последний год объем средств, выделяемых из государственного бюджета фонду, увеличился на 33,7% и достиг 23,8 млн манатов.