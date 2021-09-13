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В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии превысило 1,9 млрд манатов

В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии превысило 1,9 млрд манатов Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 35 416 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 900,902 млн манатов.
Финансы
13 сентября 2021 г. 12:49
В Азербайджане ипотечное кредитование по гослинии превысило 1,9 млрд манатов

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 35 416 заемщикам ипотечные кредиты на сумму 1 900,902 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в информации Фонда.

На сегодняшний день предоставлены гарантии на бизнес-кредиты на сумму 233,278 млн манатов, 991 квартира была сдана в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 1,9 milyard manatı ötüb

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