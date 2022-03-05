О нас
Аудио новости

В Азербайджане ипотечная ценная бумага будет составляться в электронной форме

В Азербайджане ипотечная ценная бумага будет составляться в электронной форме В Госслужбе по вопросам имущества при Министерстве экономики прошло заседание в связи с созданием электронной системы для составления в электронном формате и регистрации ипотечной ценной бумаги, подтверждающей ипотечное право на недвижимость.
Финансы
5 марта 2022 г. 12:54
В Азербайджане ипотечная ценная бумага будет составляться в электронной форме

В Госслужбе по вопросам имущества при Министерстве экономики прошло заседание в связи с созданием электронной системы для составления в электронном формате и регистрации ипотечной ценной бумаги, подтверждающей ипотечное право на недвижимость.

Report сообщает об этом со ссылкой на структуру.

По информации, в заседании также участвовали сотрудники Центрального банка Азербайджана, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Отмечается, что целью новшества является расширение внедрения электронных услуг, обеспечение доступности, оперативности, повышение гражданской удовлетворенности, сведение к минимуму контактов между гражданами и чиновниками. В ходе заседания была проведена презентация о сущности и порядке работы электронной системы ипотечных бумаг, в тестовом режиме наглядно были продемонстрированы операции по оформлению ипотеки, государственной регистрации, а также приостановлению ипотечной бумаги, состоялся обмен мнениями.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ipoteka kağızı elektron qaydada tərtib ediləcək

Экслюзивные новости

Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi