В Азербайджане ипотечная ценная бумага будет составляться в электронной форме

В Госслужбе по вопросам имущества при Министерстве экономики прошло заседание в связи с созданием электронной системы для составления в электронном формате и регистрации ипотечной ценной бумаги, подтверждающей ипотечное право на недвижимость.

В Госслужбе по вопросам имущества при Министерстве экономики прошло заседание в связи с созданием электронной системы для составления в электронном формате и регистрации ипотечной ценной бумаги, подтверждающей ипотечное право на недвижимость.

Report сообщает об этом со ссылкой на структуру.

По информации, в заседании также участвовали сотрудники Центрального банка Азербайджана, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Отмечается, что целью новшества является расширение внедрения электронных услуг, обеспечение доступности, оперативности, повышение гражданской удовлетворенности, сведение к минимуму контактов между гражданами и чиновниками. В ходе заседания была проведена презентация о сущности и порядке работы электронной системы ипотечных бумаг, в тестовом режиме наглядно были продемонстрированы операции по оформлению ипотеки, государственной регистрации, а также приостановлению ипотечной бумаги, состоялся обмен мнениями.