В Азербайджане инвестиции в основной капитал сократились на 4%

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 4 533,4 млн манатов, что на 3,5% меньше соответствующего показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в нефтяной сектор вложено 2,98 млрд манатов, в ненефтяной сектор – 1,551 млрд манатов. На строительно-монтажные работы потрачено 72,7% общего объема инвестиций.

На строительство производственных объектов потрачено 83,9%, объектов сферы услуг – 11,2%, жилых домов общей площадью 506,5 тыс. кв. м – 4,9% общего объема средств. Из внутренних источников в основной капитал направлено 36,5% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 72,8%, банковских кредитов – 10,8%, бюджетных средств – 10,3%, личных средств населения – 4,4%, средств внебюджетных фондов – 1,2%, прочих средств – 0,5%.

За первые 4 месяца этого года в Нахчыванской АР передано в эксплуатацию 4 общеобразовательные школы на 2 136 мест, дошкольные учреждения на 224 места, электрическая подстанция “Сарыджалар” напряжением 110/35/10 кВ.