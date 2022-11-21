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В Азербайджане инвестиции частного сектора выросли на 11%

В Азербайджане инвестиции частного сектора выросли на 11% В январе-октябре этого года инвестиции частного сектора, за исключением Азербайджанской международной операционной компании, выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3 082 млн манатов.
Финансы
21 ноября 2022 г. 16:42
В Азербайджане инвестиции частного сектора выросли на 11%

В январе-октябре этого года инвестиции частного сектора, за исключением Азербайджанской международной операционной компании, выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3 082 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"В инвестициях в ненефтегазовый и строительно-монтажный секторы наблюдается высокая динамика", - отметил он.

Напомним, что в январе-октябре этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 11 774,5 млн манатов, или на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на английском языке Investments in Azerbaijan’s fixed capital by private sector up 11% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda özəl sektorun investisiya qoyuluşu 11 % artıb

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