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    В Азербайджане интерес к страхованию резко возрос из-за мошенничества работников

    Выплаты по этому виду страхования втрое превысили сборы

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Предприятия и организации Азербайджана начали активно страховаться от мошенничества работников.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

    По информации, в январе-августе этого года по этому виду страхования было собрано 656 тыс. манатов, что в 3,05 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

    В первые восемь месяцев 2016 года страховых случаев по виду страхования от мошенничества работников не зарегистрировано, однако ситуация в первые 8 месяцев этого года была иной.

    Страховые компании выплатили по этому виду страхования 1,719 млн манатов. Это означает, что выплаты превысили сборы в 2,62 раза.

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