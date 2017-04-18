В Азербайджане имущество закрытых банков выставят на аукцион

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Имущество находящихся в процессе ликвидации коммерческих банков Азербайджана будет продано на открытых аукционах.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с двумя аукционными центрами: “Оценка всего имущества завершена. Об этом будет сообщено заранее, представлены фотографии, параметры, первоначальные цены. Любой желающий сможет заплатить аванс в соответствии с правилами, аукционы состоятся в аукционных центрах. Процесс будут контролировать ADIF и кредиторы банка. Ежеквартально кредиторам будет предоставляться отчет об итогах реализации имущества”.