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В Азербайджане имущество двух закрытых банков выставляется на аукцион

В Азербайджане имущество двух закрытых банков выставляется на аукцион В Азербайджане имущество двух закрытых банков выставляется на аукцион.
Финансы
14 августа 2024 г. 16:32
В Азербайджане имущество двух закрытых банков выставляется на аукцион

В Азербайджане имущество двух закрытых банков выставляется на аукцион.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ликвидатора банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов.

29 августа в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится аукцион по продаже недвижимости находящегося в процессе ликвидации ОАО AGBank, а 5 сентября - ОАО Texnika Bank.

Согласно информации, речь идет о принадлежащем ОАО AGBank частном доме в городе Гяндже площадью 312,4 кв. м, стоимость которого оценивается в 200 тыс. манатов, а также недвижимом имуществе Texnika Bank.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 bağlanmış bankın 5 əmlakı hərraca çıxarılır

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