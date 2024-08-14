В Азербайджане имущество двух закрытых банков выставляется на аукцион

В Азербайджане имущество двух закрытых банков выставляется на аукцион.

В Азербайджане имущество двух закрытых банков выставляется на аукцион.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ликвидатора банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов.

29 августа в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится аукцион по продаже недвижимости находящегося в процессе ликвидации ОАО AGBank, а 5 сентября - ОАО Texnika Bank.

Согласно информации, речь идет о принадлежащем ОАО AGBank частном доме в городе Гяндже площадью 312,4 кв. м, стоимость которого оценивается в 200 тыс. манатов, а также недвижимом имуществе Texnika Bank.