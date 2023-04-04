В Азербайджане имущество двух ликвидируемых банков выставлено на продажу

В Азербайджане имущество двух ликвидируемых банков выставлено на продажу

27 апреля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится открытый аукцион по продаже недвижимости находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnikabank и Gəncə Bank.

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27 апреля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится открытый аукцион по продаже недвижимости находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnikabank и Gəncə Bank. Как передает Report, об этом сообщил Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF). Речь идет о принадлежащем Texnikabank нежилом здании площадью 278,9 кв.м, расположенном по адресу: город Мингячевир, проспект Гейдара Алиева, 32А, и принадлежащей Gəncə Bank нежилой площади в 75,2 кв.м, расположенной по адресу: город Гянджа, Низаминский район, проспект Ататюрка, 247. Имущество Texnikabank оценено в 420 тыс. манатов, а Gəncə Bank – 185 тыс. манатов. Подпишитесь на наш Telegram канал