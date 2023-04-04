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В Азербайджане имущество двух ликвидируемых банков выставлено на продажу

В Азербайджане имущество двух ликвидируемых банков выставлено на продажу 27 апреля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится открытый аукцион по продаже недвижимости находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnikabank и Gəncə Bank.
Финансы
4 апреля 2023 г. 12:52
В Азербайджане имущество двух ликвидируемых банков выставлено на продажу

27 апреля в ООО "Бакинский аукционный центр" состоится открытый аукцион по продаже недвижимости находящихся в процессе ликвидации ОАО Texnikabank и Gəncə Bank.

Как передает Report, об этом сообщил Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Речь идет о принадлежащем Texnikabank нежилом здании площадью 278,9 кв.м, расположенном по адресу: город Мингячевир, проспект Гейдара Алиева, 32А, и принадлежащей Gəncə Bank нежилой площади в 75,2 кв.м, расположенной по адресу: город Гянджа, Низаминский район, проспект Ататюрка, 247.

Имущество Texnikabank оценено в 420 тыс. манатов, а Gəncə Bank – 185 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ləğv prosesində olan 2 bankın 600 min manatlıq əmlakları hərraca çıxarılır

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