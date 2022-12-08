В Азербайджане имущество 7 банков выставят на аукцион

28 декабря в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся очередные открытые аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО "Техника банк", ОАО NBC Bank, AGBank, AtaBank, Zamin Bank, Amrah Bank и Bank Standard, находящихся в процессе ликвидации.
Как передает Report, об этом сообщил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).
Недвижимость банков оценена в 15 000 манатов, 1 800 манатов, 2 485 манатов, 2 505 манатов, 1 690 манатов, 2 625 манатов, 14 146 манатов и 5 455 манатов соответственно.