В Азербайджане имущество 7 банков выставят на аукцион

В Азербайджане имущество 7 банков выставят на аукцион

28 декабря в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся очередные открытые аукционы по продаже движимого имущества ОАО "Техника банк", ОАО NBC Bank, AGBank, AtaBank, Zamin Bank, Amrah Bank и Bank Standard, находящихся в процессе ликвидации.

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28 декабря в ООО "Бакинский аукционный центр" состоятся очередные открытые аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО "Техника банк", ОАО NBC Bank, AGBank, AtaBank, Zamin Bank, Amrah Bank и Bank Standard, находящихся в процессе ликвидации. Как передает Report, об этом сообщил ликвидатор банков - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF). Недвижимость банков оценена в 15 000 манатов, 1 800 манатов, 2 485 манатов, 2 505 манатов, 1 690 манатов, 2 625 манатов, 14 146 манатов и 5 455 манатов соответственно. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook