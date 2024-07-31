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В Азербайджане имущество двух закрытых банков выставляется на аукцион

В Азербайджане имущество двух закрытых банков выставляется на аукцион 15 августа в ООО "Бакинский аукционный центр" пройдут аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО NBCBank, а 27 августа – ОАО Zamin Bank, находящихся в процессе ликвидации.
Финансы
31 июля 2024 г. 17:08
В Азербайджане имущество двух закрытых банков выставляется на аукцион

15 августа в ООО "Бакинский аукционный центр" пройдут аукционы по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО NBCBank, а 27 августа – ОАО Zamin Bank, находящихся в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, об этом сказал ликвидатор банков - Фонд страхования вкладов.

Речь идет об 1 единице серверного оборудования марки HP, стоимостью 1,1 тыс. манатов, а также о квартире площадью 263 кв. м по адресу проспект Азадлыг, 81, город Баку, Насиминский район, стоимостью 500 тыс. манатов и другой недвижимости, принадлежащей NBC Bank, о квартире площадью 80,3 кв.м, стоимостью 190 тыс. манатов по адресу город Баку, Ясамальский район, улица Муртуза Мухтарова и другой недвижимости, принадлежащей Zamin Bank.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

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