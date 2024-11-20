В Азербайджане импорт оборудования по проектам ГЧП могут освободить от налогов

В Азербайджане импорт оборудования, связанного с проектами возобновляемой энергии, реализуемыми в рамках сотрудничества государственного и частного секторов, могут освободить от налога.

В Азербайджане импорт оборудования, связанного с проектами возобновляемой энергии, реализуемыми в рамках сотрудничества государственного и частного секторов, могут освободить от налогов.

Как сообщает Report, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс уже поступил в Милли Меджлис.

Налоговые льготы будут распространяться на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые являются частными партнерами в проектах ГЧП, а также на производителей электроэнергии из возобновляемых источников в объеме не ниже установленного соответствующим органом исполнительной власти.

Льготы будут действовать в течение срока, определенного договором ГЧП или договором купли-продажи электроэнергии, но не более 30 лет.