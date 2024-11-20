О нас

В Азербайджане импорт оборудования по проектам ГЧП могут освободить от налогов

В Азербайджане импорт оборудования по проектам ГЧП могут освободить от налогов В Азербайджане импорт оборудования, связанного с проектами возобновляемой энергии, реализуемыми в рамках сотрудничества государственного и частного секторов, могут освободить от налога.
Финансы
20 ноября 2024 г. 12:14
В Азербайджане импорт оборудования по проектам ГЧП могут освободить от налогов

В Азербайджане импорт оборудования, связанного с проектами возобновляемой энергии, реализуемыми в рамках сотрудничества государственного и частного секторов, могут освободить от налогов.

Как сообщает Report, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс уже поступил в Милли Меджлис.

Налоговые льготы будут распространяться на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые являются частными партнерами в проектах ГЧП, а также на производителей электроэнергии из возобновляемых источников в объеме не ниже установленного соответствующим органом исполнительной власти.

Льготы будут действовать в течение срока, определенного договором ГЧП или договором купли-продажи электроэнергии, но не более 30 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bərpa olunan enerji layihələri ilə bağlı avadanlıqların idxalı vergidən azad edilir

Другие новости из категории

Агентство по регулированию энергетики выбрало страховщика
Агентство по регулированию энергетики выбрало страховщика
20 ноября 2024 г. 10:32
Акционеры Rabitəbank обсудят Стратегический план до 2028 года
Акционеры Rabitəbank обсудят Стратегический план до 2028 года
20 ноября 2024 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2024)
20 ноября 2024 г. 09:26
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.11.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.11.2024)
20 ноября 2024 г. 09:08
Российские акции обвалились на $2 млрд
Российские акции обвалились на $2 млрд
19 ноября 2024 г. 23:34
Международный банк Азербайджана оштрафован на 272 тыс. манатов
Международный банк Азербайджана оштрафован на 272 тыс. манатов
19 ноября 2024 г. 18:57
Самир Шарифов: Подготовлен законопроект об оказании правовой помощи
Самир Шарифов: Подготовлен законопроект об оказании правовой помощи
19 ноября 2024 г. 18:06
Объем финансирования социально-экономического развития Нахчывана на 2024 год снижен до 41,7 млн манатов
Объем финансирования социально-экономического развития Нахчывана на 2024 год снижен до 41,7 млн манатов
19 ноября 2024 г. 17:42
Министр финансов: Выписанные населению штрафы не всегда поступают в госбюджет
Министр финансов: Выписанные населению штрафы не всегда поступают в госбюджет
19 ноября 2024 г. 17:26
Самир Шарифов: Нефтегазовые доходы бюджета Азербайджана в 2025 году сократятся на 750 млн манатов
Самир Шарифов: Нефтегазовые доходы бюджета Азербайджана в 2025 году сократятся на 750 млн манатов
19 ноября 2024 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi