В Азербайджане гражданам не придется ходить в банк за кредитами

Благодаря приложению “Мобильный нотариат”, презентация которого состоялась сегодня, гражданину не придется идти в банк для совершения каких-либо банковских операций, включая выдачу кредитов.

Благодаря приложению “Мобильный нотариат”, презентация которого состоялась сегодня, гражданам не придется идти в банк для совершения каких-либо банковских операций, включая выдачу кредитов.

Об этом Report сообщил начальник управления информационно-коммуникационных технологий Министерства юстиции Агакарим Самедзаде.

"Пандемия заставила нас ускорить шаги в области цифровой трансформации. Министерством юстиции внедрены значительные новшества. Например, в сфере нотариата мы можем оказывать нашим гражданам ряд услуг на расстоянии. В том числе, есть ряд новшеств в судебной сфере. Мы внедрили новые судебные электронные услуги", - отметил А.Самедзаде.

По его словам, в настоящее время идет работа над приложением “Мобильный суд”: "У приложения будет ряд возможностей. В том числе, можно будет подавать исковые заявления онлайн”.