В Азербайджане готовятся стандарты открытого банкинга

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает стандарты открытого банкинга.
Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЦБА Фарид Османов заявил на конференции "Экосистема финтеха в Азербайджане: сегодня и завтра", организованной Общественным объединением "Азербайджанская ассоциация финтеха" в Баку.
"Мы считаем, что после формирования нормативно-правовой базы в нашей стране банковская система и система финтеха будут работать не в конкуренции, а в синергии друг с другом. Основную роль в этом сыграют готовящиеся стандарты открытого банкинга. ЦБA выступает в качестве как регулирующего, так и поддерживающего финансового института. В связи с этим мы придаем большое значение формированию особого режима регулирования. Каждая инновационная идея будет включена в рамки специального режима регулирования до того, как стартап выйдет на рынок, и таким образом мы поддержим выход здоровых стартапов и финтехов на финансовые рынки", - сказал Османов.