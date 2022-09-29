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В Азербайджане готовятся стандарты открытого банкинга

В Азербайджане готовятся стандарты открытого банкинга Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает стандарты открытого банкинга
Финансы
29 сентября 2022 г. 11:15
В Азербайджане готовятся стандарты открытого банкинга

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает стандарты открытого банкинга.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЦБА Фарид Османов заявил на конференции "Экосистема финтеха в Азербайджане: сегодня и завтра", организованной Общественным объединением "Азербайджанская ассоциация финтеха" в Баку.

"Мы считаем, что после формирования нормативно-правовой базы в нашей стране банковская система и система финтеха будут работать не в конкуренции, а в синергии друг с другом. Основную роль в этом сыграют готовящиеся стандарты открытого банкинга. ЦБA выступает в качестве как регулирующего, так и поддерживающего финансового института. В связи с этим мы придаем большое значение формированию особого режима регулирования. Каждая инновационная идея будет включена в рамки специального режима регулирования до того, как стартап выйдет на рынок, и таким образом мы поддержим выход здоровых стартапов и финтехов на финансовые рынки", - сказал Османов.

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Версия на английском языке Azerbaijan developing open banking standards
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda açıq bankçılıq standartları hazırlanır

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