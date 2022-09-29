В Азербайджане готовятся стандарты открытого банкинга

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает стандарты открытого банкинга

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает стандарты открытого банкинга.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЦБА Фарид Османов заявил на конференции "Экосистема финтеха в Азербайджане: сегодня и завтра", организованной Общественным объединением "Азербайджанская ассоциация финтеха" в Баку.

"Мы считаем, что после формирования нормативно-правовой базы в нашей стране банковская система и система финтеха будут работать не в конкуренции, а в синергии друг с другом. Основную роль в этом сыграют готовящиеся стандарты открытого банкинга. ЦБA выступает в качестве как регулирующего, так и поддерживающего финансового института. В связи с этим мы придаем большое значение формированию особого режима регулирования. Каждая инновационная идея будет включена в рамки специального режима регулирования до того, как стартап выйдет на рынок, и таким образом мы поддержим выход здоровых стартапов и финтехов на финансовые рынки", - сказал Османов.