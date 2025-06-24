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В Азербайджане готовятся изменения в закон о платежных услугах

В Азербайджане готовятся изменения в закон о платежных услугах Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит изменения в закон "О платежных услугах и платежных системах" в связи с развитием инновационных финансовых сервисов.
Финансы
24 июня 2025 г. 16:09
В Азербайджане готовятся изменения в закон о платежных услугах

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовит изменения в закон "О платежных услугах и платежных системах" в связи с развитием инновационных финансовых сервисов.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель ЦБА Ульфат Юсифов на выставке Fintex Summit в Баку.

По его словам, в последнее время регулятор получает множество обращений от банков, платежных и электронных денежных организаций, связанных с внедрением сервисов Banking-as-a-Service (BaaS), FinTech-as-a-Service (FaaS) и Software-as-a-Service (SaaS).

Он отметил, что данные услуги позволяют экономить на инфраструктуре, развивать цифровую трансформацию и ускорять технологические процессы. При этом существуют риски, связанные с безопасностью данных, технической зависимостью, репутацией и сложностью интеграции.

ЦБА планирует подготовить нормативную базу, которая обеспечит легальное внедрение этих сервисов в стране, а также снизит возможные риски.

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