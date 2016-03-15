В Азербайджане готовят новый документ в поддержку долларовых заемщиков

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане на уровне высшего законодательного органа готовят новый документ в поддержку долларовых заемщиков. Как передает Report, с этим предложением выступил депутат Али Масимли в ходе обсуждения отчета правительства на 2015 год на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Я высоко оцениваю низкую инфляцию в 2015 году. В 2015 году произошли две шоковые девальвации. Я высоко оцениваю шаги для устранения их отрицательных последствий. Однако их недостаточно, так как они носят односторонний характер и проблемы сваливаются на население. Это системный процесс и должен решаться в системном порядке", - отметил депутат.

"Тяжесть легла на плечи населения, поэтому как население, так и банки находятся в тяжелой ситуации. Мы готовим документ, в котором найдут отражение наши предложения", -подчеркнул А.Масимли.