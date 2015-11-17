​В Азербайджане государственные банки резко сократили кредитование

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Кредитные вложения государственных банков в экономику Азербайджана на 1 октября 2015 года составили 6 384,8 млн. манатов, что на 877 или 12,1% меньше аналогичного показателя на 1 сентября и на 241 млн. манатов или 3,9% больше, чем в начале года. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 323,1 млн. манатов или 5,3%.

Объем кредитных вложений частных банков в экономику на 1 октября 2015 года составил 12 142,7 млн. манатов, что на 105,2 млн. манатов или 0,9% меньше показателя на 1 сентября, на 269,1 млн. манатов или 2,3% больше показателя на 1 января, на 1 074,9 млн. манатов или 9,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отметим, что согласно официальному заявлению ЦБА, сокращение доли государственных банков в структуре кредитных вложений в экономику связано с проводимой в Международном банке Азербайджана реструктуризацией.