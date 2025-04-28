В Азербайджане государственное ипотечное кредитование выросло почти на 9%

В первом квартале текущего года Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на общую сумму 125 млн манатов.

В первом квартале текущего года Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на общую сумму 125 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период объем рефинансированных фондом кредитов увеличился на 1,1% - до 71,4 млн манатов.

За первые 3 месяца текущего года фонд привлек 200 млн манатов за счет выпуска облигаций, что на 42,9% больше, чем годом ранее. За год объем средств, выделенных фонду из госбюджета, увеличился на 94,5% - до 42,6 млн манатов.