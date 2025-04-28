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В Азербайджане государственное ипотечное кредитование выросло почти на 9%

В Азербайджане государственное ипотечное кредитование выросло почти на 9% В первом квартале текущего года Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на общую сумму 125 млн манатов.
Финансы
28 апреля 2025 г. 10:48
В Азербайджане государственное ипотечное кредитование выросло почти на 9%

В первом квартале текущего года Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на общую сумму 125 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период объем рефинансированных фондом кредитов увеличился на 1,1% - до 71,4 млн манатов.

За первые 3 месяца текущего года фонд привлек 200 млн манатов за счет выпуска облигаций, что на 42,9% больше, чем годом ранее. За год объем средств, выделенных фонду из госбюджета, увеличился на 94,5% - до 42,6 млн манатов.

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Версия на английском языке State mortgage lending in Azerbaijan grows by nearly 9%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi 9 %-ə yaxın artıb

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