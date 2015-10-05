В Азербайджане государственное ипотечное кредитование выросло на 12%

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Количество семей, получивших квартиры по государственной ипотечной программе, на 1 октября текущего года достигло 17 536.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ), общий объем выданных до сегодняшнего дня ипотечных кредитов составил свыше 709,723 млн. манатов. Таким образом, объем государственного ипотечного кредитования с начала года вырос на 12,22%.

Объем выданных уполномоченными банками ипотечных кредитов по линии АИФ на начало текущего года составил 632,466 млн. манатов, количество ипотечных кредитов достигло 15 829.

Отметим, что программа государственного ипотечного кредитования в Азербайджане стартовала в 2006 году. Сейчас первоначальный взнос по обычной ипотеке равен 20%, она выдается сроком на 25 лет под 8% годовых. Максимальная сумма кредита - 50 тыс. манатов. Первоначальный взнос по льготной (социальной) ипотеке равен 15%, годовая процентная ставка - 4%. Максимальный срок кредита - 30 лет.

На сегодняшний день 30 банков входят в список уполномоченных кредитных организаций.

Фонд с совершенным механизмом управления активами объемом 588 млн. манатов и рейтингом "BBB-" со "стабильным" прогнозом - один из ведущих финансовых институтов капитального рынка страны.