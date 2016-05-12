В Азербайджане годовая инфляция снизилась до 10,5%

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-апреле 2016 года в годовом исчислении выросли на 10,5%, в том числе, на продовольственные товары - 12,2%, непродовольственные товары - 15,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 4,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике, в целом, цены на потребительские товары и тарифы на услуги в апреле в месячном исчислении выросли на 0,2%, в том числе, продовольственные товары подорожали на 0,1%, непродовольственные товары - на 0,5%, тарифы на оказываемые населению платные услуги остались неизменными.

За отчетный месяц выросли цены на гречневую крупу, куриное мясо, колбасные изделия, яйца, сливочное и оливковое масла, сахар и сахарный песок, лимоны, апельсины, бананы, яблоки, груши, капусту, тыкву, свеклу, морковь, чеснок. В то же время подешевели макаронные изделия, рыбные изделия, баранина, помидоры, огурцы, картофель, лук, зелень. В стоимости других продовольственных товаров не наблюдается серьезных изменений.

Среди непродовольственных товаров в апреле наблюдалось повышение цен на ткани, одежду и обувь, строительные материалы, ковры и напольные покрытия, изделия из стекла, посуду, мебель и бытовые товары. В стоимости других непродовольственных товаров не наблюдается серьезных изменений.

Отметим, что за январь-март потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане подорожали в годовом сравнении на 10,8%. Согласно статистике, в марте цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с февралем выросли на 0,4%, продовольственные товары, напитки и табачные изделия в месячном исчислении подорожали 0,3%, по сравнению с январем-мартом 2015 года - на 13,1%. Стоимость непродовольственных товаров в марте по сравнению с февралем выросла на 0,5%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 0,5%.