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В Азербайджане годовая инфляция превысила 13%

В Азербайджане годовая инфляция превысила 13% Индекс потребительских цен за январь-сентябрь текущего года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года составил 113,4%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 119,3 %, непродовольственным товарам – 107,6%, платным усл
Финансы
14 октября 2022 г. 13:20
В Азербайджане годовая инфляция превысила 13%

Индекс потребительских цен за январь-сентябрь текущего года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года составил 113,4%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 119,3 %, непродовольственным товарам – 107,6%, платным услугам населению -110,2%.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

Индекс потребительских цен в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,1%, по сравнению с сентябрем прошлого года - 115,6%.

В сентябре этого года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 103,4% по сравнению с предыдущим месяцем и 121,8% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в июне 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,4%, по сравнению с сентябрем прошлого года – 110,5%.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 103,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 111,4%.

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Версия на английском языке Annual inflation in Azerbaijan exceeds 13%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 13 %-i ötüb

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