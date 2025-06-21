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В Азербайджане Гарантийный фонд наделят функциями погашения бюджетных ссуд

В Азербайджане Гарантийный фонд наделят функциями погашения бюджетных ссуд В Азербайджане Гарантийный фонд наделят функциями погашения бюджетных ссуд
Финансы
21 июня 2025 г. 17:35
В Азербайджане Гарантийный фонд наделят функциями погашения бюджетных ссуд

В Азербайджане готовятся поправки в закон "О государственном долге".

Как сообщает Report, изменения предусматривают погашение выданных из государственного бюджета ссуд в случае их невозврата организациями-получателями, за счет Гарантийного фонда по обязательствам государственного долга и гарантиям.

Ожидается, что новшество позволит Гарантийному фонду стать более гибким инструментом, связанным не только с выполнением обязательств по государственному долгу и гарантиям, но и с возмещением непогашенных бюджетных ссуд.

Согласно действующему законодательству, своевременный возврат выделенных из государственного бюджета ссуд, является обязательством организаций, получивших эти ссуды. Однако на практике наблюдается ряд проблем с возвратом этих средств организациями.

Законопроект включен в повестку дня внеочередной сессии парламента 24 июня.

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