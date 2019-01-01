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    Граждане с доходом до 8 тысяч манатов временно освобождаются от уплаты подоходного налога

    В Азербайджане физическим лицам предоставили льготы

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня физическим лицам с ежемесячным доходом до 8 тыс. манатов, работающим в ненефтегазовом и частном секторе, предоставляется 100%-ая льгота по взиманию подоходного налога сроком на 7 лет.

    Как сообщает Report, согласно поправке в Налоговый кодекс, с работающих в частном секторе и ненефтегазовой отрасли физических лиц с ежемесячным доходом до 8 тыс. манатов будет удерживаться подоходный налог в размере 0%, с ежемесячным доходом выше 8 тыс. манатов – в размере 14% с суммы, превышающей 8 тыс. манатов. 

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