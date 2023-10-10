В Азербайджане финансовые потоки в третьем квартале выросли на 30%

В третьем квартале этого года объем финансовых потоков в Азербайджан составил 36,9 млрд манатов, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В третьем квартале этого года объем финансовых потоков в Азербайджан составил 36,9 млрд манатов, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В этом периоде наибольший удельный вес в структуре поступлений пришелся на сферы госуправления и обороны (30,6%), строительства (14,9 %), оптовой и розничной торговли (13,6%).

Сферами экономической деятельности, которые внесли наибольший вклад в рост поступлений за год, стали госуправление и оборона (2,4 млрд манатов), а также сфера строительства (2 млрд манатов).