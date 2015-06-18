​В Азербайджане евро может подорожать до 1,28 AZN - ПРОГНОЗ

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На состоявшемся вчера очередном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) принято решение о сохранении учетной ставки на минимальной отметке в диапазоне 0-0,25%. Отметим, что ФРС сохраняет ставки на этом уровне с декабря 2008 года, а в последний раз ставка повышалась в 2006 году.

Как сообщает Report, на заседании прогноз по росту ВВП США на 2015 год ухудшился с 2,3-2,7% до 1,8-2,0%, на 2016 год - вырос с 2,3-2,7% до 2,4-2,7%. В долгосрочной перспективе прогноз экономического роста не изменился и остался на уровне 2-2,3%. Прогноз по безработице на 2015 год повышен с 5,0-5,2% до 5,2-5,3%, на 2016 год - сохранился на уровне 4,9-5,15%. Инфляция в этом году будет на уровне 0,6-0,8%, в 2016 году - в диапазоне 1,6-1,9%.

На заседании было отмечено некоторое улучшение рынка труда, умеренный темп роста экономики, стремительный рост занятости. На фоне этих оценок ФРС единогласно принял решение не изменять учетную ставку.

Руководитель ФРС Джанет Йеллен отметила, что в зависимости от текущего состояния экономики учетная ставка будет повышаться поэтапно. Она подчеркнула, что они хотели бы достичь более стремительного роста экономики, добавив, что инфляция ожидается ниже прогнозируемого уровня 2% по причине падения цен на нефть и экспортные товары.

Инвестиционный фонд Barclays Capital, опираясь на прогнозы членов ФРС, не исключает повышение процентов в два раза в этом году. Наряду с этим, ожидается повышение учетной ставки только один раз в сентябре этого года.

Эти новости и последующая неопределенность ослабили позиции доллара США на международном валютном рынке. Евро же укрепился с 1,1240 USD/EUR до 1,1370 USD/EUR. События оказали влияние также на валютный рынок Азербайджана, став причиной падения стоимости доллара (1,0474 AZN/USD) и укрепления евро (1,1900 AZN/EUR).

Аналитическая группа Report прогнозирует продолжение тенденции укрепление евро и ослабления доллара на мировом рынке: "К концу года курс повысится до отметки 1,22 USD/EUR. На азербайджанском рынке прогнозируется удешевление доллара до 1,0450 AZN и подорожание евро до 1,28 AZN".