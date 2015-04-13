​В Азербайджане еще один банк приостановил потребительское кредитование

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В список банков Азербайджана, приостановивших потребительское кредитование, вошел ОАО "Muganbank". На сегодняшний день банк выдает только кредит "Пенсионер". Как сообщает Report со ссылкой на банк, этот кредит предоставляется только пенсионерам и исключительно в долларах. Кредит выдается на сумму до 15 000 в манатном эквиваленте максимум на 4 года под 28%.

Согласно информации из банка, потребительское кредитование было приостановлено постепенно в связи с повышением стоимости доллара, будущая судьба кредитования неизвестна.

Отметим, что на сегодняшний день ASB Bank, Bank BTB и Dekabank приостановили кредитование как в манатах, так и в долларах. Хотя большинство банков приостановило выдачу кредитов в манатах, однако продолжает кредитование в долларах. Bank of Baku выдачу кредитов в долларах осуществляет исключительно под залог недвижимого имущества.

Expressbank, Bank VTB Azerbaijan, Bank Avrasiya, Kapital Bank, YapıKredi Bank Azerbaijan, Международный банк Азербайджана, PASHA Bank и Gunaybank (только бизнес-кредиты) продолжают выдачу кредитов в манатах. Atabank предлагает кредитование в манатах только клиентам, имеющим манатный депозит.

Напомним, что Kredobank приостановил кредитование еще в начале года.