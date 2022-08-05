В Азербайджане два страховых агентства объявили о своей ликвидации

ООО "Страховое агентство Инам" и "Страховое агентство Риск" объявили о своей ликвидации.

ООО "Страховое агентство Инам" и "Страховое агентство Риск" объявили о своей ликвидации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Vergilеr" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования соответственно по адресам: город Баку, Ясамальский район, улица Абилова, 57 и город Баку, Хатаинский район, улица Качалова, дом 8, квартира 3.

Оба страховых агентства были созданы в 2019 году с уставным капиталом в 10 манатов.