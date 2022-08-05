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В Азербайджане два страховых агентства объявили о своей ликвидации

В Азербайджане два страховых агентства объявили о своей ликвидации ООО "Страховое агентство Инам" и "Страховое агентство Риск" объявили о своей ликвидации.
Финансы
5 августа 2022 г. 11:05
В Азербайджане два страховых агентства объявили о своей ликвидации

ООО "Страховое агентство Инам" и "Страховое агентство Риск" объявили о своей ликвидации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Vergilеr" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования соответственно по адресам: город Баку, Ясамальский район, улица Абилова, 57 и город Баку, Хатаинский район, улица Качалова, дом 8, квартира 3.

Оба страховых агентства были созданы в 2019 году с уставным капиталом в 10 манатов.

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